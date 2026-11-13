На этапе тестирования проекта выдача автомобилей доступна в Москве и Московской области

Автомобиль с правом на возврат: Wildberries начал продавать проверенные машины с пробегом ⁠ 1

В Wildberries запустили продажу проверенных автомобилей с пробегом от сервиса CarPrice. Об этом сообщила пресс-служба RWB (Wildberries | Russ). Машины размещены в отдельном разделе «WB Авто» на сайте и в приложении маркетплейса. Покупателям предлагают автомобили популярных марок, включая Lada, Mercedes-Benz, Volkswagen, Infiniti и Hyundai.

Каждая машина проходит проверку инспектором по более чем 150 параметрам. В карточке товара размещается подробный отчет о состоянии автомобиля. На основные узлы и агрегаты распространяется гарантия сроком на 12 месяцев.

Также предусмотрена возможность вернуть покупку в течение 14 дней без объяснения причин. Для этого автомобиль должен сохранить первоначальное состояние, а пробег после приобретения не должен превышать 300 км.

Стоимость машины фиксируется в карточке и не меняется при оформлении заказа. Оплатить покупку можно онлайн собственными средствами или с использованием кредита.

До оформления сделки покупатель может связаться с продавцом по телефону или через чат и уточнить детали. Осмотр автомобиля, подписание договора купли-продажи и получение машины проходят в пунктах CarPrice.

На этапе тестирования проекта выдача автомобилей доступна в Москве и Московской области. В дальнейшем Wildberries планирует расширять географию сервиса за счет подключения новых партнеров.