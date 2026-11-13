Сотрудники Nvidia требуют вернуть Дженсена Хуанга на пост главы компании
Внутренняя петиция собрала более 1600 комментариев, большинство из которых поддерживают возвращение основателя компании
Часть сотрудников Nvidia выступила за возвращение Дженсена Хуанга на пост генерального директора после его отставки. Внутренняя публикация в корпоративной «коробке предложений», призывавшая совет директоров учитывать мнение работников при принятии решений о будущем руководителя, собрала более 1600 комментариев. По данным Wired, большинство откликов поддерживают возвращение Хуанга.
Сотрудники пишут, что не считают основателя компании безупречным, но хотят дать ему второй шанс и сохранить его руководство. Один из работников даже разослал письмо всей компании с требованием большей прозрачности относительно причин ухода Хуанга. Несколько десятков сотрудников также публично выразили ему поддержку в LinkedIn в первые часы после объявления об отставке.
Как рассказал Wired один из сотрудников Nvidia, проработавший в компании несколько лет, поддержка возвращения Хуанга распространена среди сотрудников. По его мнению, без основателя компания в перспективе может столкнуться с волной увольнений: «Nvidia — это Nvidia благодаря Дженсену». При этом издание не обнаружило публикаций сотрудников, в которых они поддерживали бы решение об отставке.
Хуанг руководил Nvidia с момента её основания в 1993 году. В воскресенье он признал в письме сотрудникам, что изменял жене, и заявил, что этому нет оправдания. Признание последовало за публикациями о предполагаемых внебрачных связях, в том числе с женщиной, которую СМИ связывали с китайской разведкой. Позднее появились сообщения ещё о двух предполагаемых отношениях с сотрудницами компании. Сам Хуанг после письма публично эти сообщения не комментировал.
Совет директоров назначил финансового директора Колетт Кресс временно исполняющей обязанности генерального директора, а бывшего руководителя Synopsys Харви Джонса — председателем совета. По данным Wired, часть сотрудников ожидала, что сначала завершится внутреннее расследование и совет представит его результаты коллективу. Однако Хуанг ушёл до окончания проверки, что и усилило вопросы работников о причинах столь быстрого решения.