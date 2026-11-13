Сотрудники Nvidia требуют вернуть Дженсена Хуанга на пост главы компании

Часть сотрудников Nvidia выступила за возвращение Дженсена Хуанга на пост генерального директора после его отставки. Внутренняя публикация в корпоративной «коробке предложений», призывавшая совет директоров учитывать мнение работников при принятии решений о будущем руководителя, собрала более 1600 комментариев. По данным Wired, большинство откликов поддерживают возвращение Хуанга.

Сотрудники пишут, что не считают основателя компании безупречным, но хотят дать ему второй шанс и сохранить его руководство. Один из работников даже разослал письмо всей компании с требованием большей прозрачности относительно причин ухода Хуанга. Несколько десятков сотрудников также публично выразили ему поддержку в LinkedIn в первые часы после объявления об отставке.

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Как рассказал Wired один из сотрудников Nvidia, проработавший в компании несколько лет, поддержка возвращения Хуанга распространена среди сотрудников. По его мнению, без основателя компания в перспективе может столкнуться с волной увольнений: «Nvidia — это Nvidia благодаря Дженсену». При этом издание не обнаружило публикаций сотрудников, в которых они поддерживали бы решение об отставке.

Хуанг руководил Nvidia с момента её основания в 1993 году. В воскресенье он признал в письме сотрудникам, что изменял жене, и заявил, что этому нет оправдания. Признание последовало за публикациями о предполагаемых внебрачных связях, в том числе с женщиной, которую СМИ связывали с китайской разведкой. Позднее появились сообщения ещё о двух предполагаемых отношениях с сотрудницами компании. Сам Хуанг после письма публично эти сообщения не комментировал.

Совет директоров назначил финансового директора Колетт Кресс временно исполняющей обязанности генерального директора, а бывшего руководителя Synopsys Харви Джонса — председателем совета. По данным Wired, часть сотрудников ожидала, что сначала завершится внутреннее расследование и совет представит его результаты коллективу. Однако Хуанг ушёл до окончания проверки, что и усилило вопросы работников о причинах столь быстрого решения.