«Настоящее спасение для вашей поясницы». Xiaomi выпустила умную подушку для офисных кресел

Xiaomi выпустила в Китае необычный аксессуар для тех, кто проводит много времени за компьютером, — умную ортопедическую подушку Mijia Heated Posture Support Cushion. Президент Xiaomi Лу Вейбинг заявил, что это «настоящее спасение для вашей поясницы».

Она устанавливается на обычное офисное кресло, обеспечивает поддержку поясницы, таза и ног, а также умеет подогревать нижнюю часть спины. На старте продаж новинка стоит 186,65 юаня (около $28).

Основой служит цельная рама из композитного нейлона, выдержавшая 25 000 циклов испытаний на изгиб. Внутри находится упругая пена с эффектом памяти, которая заполняет пространство между поясницей и спинкой кресла, помогая равномернее распределять нагрузку. Для вентиляции предусмотрены два отверстия. Встроенный инфракрасный датчик следит за продолжительностью сидения: первое напоминание о необходимости встать поступает через 40 минут, следующие — через 90 и 120 минут. Если пользователь покидает кресло более чем на две минуты, отсчёт начинается заново.

За подогрев отвечает система с тремя температурными режимами и контролем температуры NTC. Нагрев автоматически отключается через 15 минут, после чего его можно включить повторно. Подушка получила аккумулятор ёмкостью 1900 мА·ч, а при его разрядке продолжает работать во время проводной зарядки.