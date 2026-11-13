RISC-V вместо привычных ARM или x86: представлен маршрутизатор Start9

Компания Start9, производитель оборудования и программного обеспечения с открытым исходным кодом, официально выпустила свой маршрутизатор на базе RISC-V.

Этот продукт, разработанный совместно Start9 и DeepComputing, основан на чипе K1 и работает под управлением дистрибутива StartWRT на базе OpenWrt.

Маршрутизатор Start9 на базе RISC-V оснащен 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4, 16 ГБ встроенной памяти eMMC и встроенной беспроводной сетевой картой AX3000 miniPCIe; извне он имеет один слот для чтения карт microSD, один порт питания USB-C 36 Вт PD, два порта USB-A 5 Гбит/с и два порта 1GbE RJ-45.

Стоимость устройства составляет 300 долларов, он поставляется в комплекте с четырехпортовым коммутатором TP-Link.