Крупнейшее обновление ИИ в поиске: Google выпустила Gemini 4 Hydrogen для всех пользователей

Она улучшила обработку сложных запросов, работу с кодом и выполнение инструкций, а в отдельных задачах оказалась быстрее предшественницы в 2,5 раза

Компания Google выпустила Gemini 4 Hydrogen — новую модель искусственного интеллекта, которая приходит на смену линейке Flash. Она уже стала доступна пользователям по всему миру в Google Search (поиске Google) и приложении Gemini. По заявлению компании, это крупнейшее обновление ИИ-моделей, интегрированных в поиск.

Hydrogen улучшила обработку сложных запросов, следование инструкциям и работу с кодом. Модель лучше понимает многоэтапные вопросы, опечатки и уточнения в диалоге. В поисковой выдаче появились более наглядные ответы: сравнительные таблицы, изображения, структурированные материалы и инструменты, адаптированные под запросы пользователей. Кроме того, система предлагает больше ссылок на тематические источники.

В приложении Gemini Hydrogen заменила модель 3.8 Flash и стала основным вариантом для повседневных задач. По данным Google, в тесте Artificial Analysis Intelligence Index она немного опередила Gemini 4 Argon, выполняя задачи до 2,5 раза быстрее предшественницы.

Для разработчиков предусмотрено контекстное окно на 1 млн токенов и улучшенная работа с программным кодом. В Google Antigravity модель сможет совместно с Gemini 4 Carbon выполнять рутинные задачи по разработке и тестированию. Доступ к API открыт через Google AI Studio и Gemini для бизнеса. Стоимость составляет $1,5 за миллион входных и $7,5 за миллион выходных токенов.