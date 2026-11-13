Аналог космических дата-центров Илона Маска. В Китае выпущена новая партия современных спутников

Китайская компания GuoXing Aerospace завершила производство пяти спутников третьей группы проекта «Синсуань» (Star Computing). Аппараты готовят к запуску, который состоится в ближайшее время.

Проект предусматривает создание орбитальной вычислительной сети из 2800 спутников. Ее задача — перенести часть ИИ-вычислений в космос, обеспечив обработку данных непосредственно на орбите и поддержку наземных систем искусственного интеллекта. Согласно планам компании, к 2030 году должна быть развернута группировка из 1000 спутников с выходом на коммерческую эксплуатацию, а полностью завершить создание сети рассчитывают к 2035 году.

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Первую группу из 12 спутников запустили 14 мая 2025 года. Позднее на орбитальном вычислительном центре развернули большую языковую модель Qwen3. 14 октября 2026 года на орбиту отправились еще восемь аппаратов второй группы. Они оснащены высокопроизводительными вычислительными модулями, лазерными системами связи и камерами для работы при слабом освещении. На них проверят жидкостное охлаждение мощностью 10 кВт, панели охлаждения большой площади, лазерную связь и обучение базовых ИИ-моделей непосредственно в космосе.

Напомним, SpaceX планирует начать запуск первых орбитальных дата-центров в 2027 году.