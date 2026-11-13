Это сменные аккумуляторы в колонках S1 Pro и S1 Pro+

Сотни тысяч аккумуляторов Bose могут перегреваться и воспламеняться

Компания Bose объявила об отзыве аккумуляторных батарей для портативных акустических систем S1 Pro и S1 Pro+.

По данным производителя, литий-ионные аккумуляторы могут перегреваться и загораться, создавая риск пожара и получения ожогов. В США и Канаде было продано около 670 000 устройств, попавших под отзыв.

Проблема касается батарей, которые поставлялись вместе с колонками в качестве штатного оборудования, а также продавались отдельно как дополнительные или сменные аккумуляторы.

Владельцам предлагается проверить серийный номер аккумулятора. Под отзыв попадают батареи, номера которых начинаются с 083723, 078352, 084105, 078591, 078592, 084106 или 086409. Именно такие экземпляры потенциально подвержены перегреву и возгоранию. При обнаружении совпадения владельцам следует воспользоваться процедурой отзыва Bose.