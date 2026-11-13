Устройство получит несколько региональных версий, включая модификации для США и модели с двумя SIM-картами.

Samsung выпустит Galaxy A18 5G: к выходу готовы сразу несколько версий

Samsung готовит к выпуску смартфон Galaxy A18 5G. Устройство появилось в базе сертификационного центра Bluetooth SIG.

Смартфон зарегистрирован сразу под семью модельными обозначениями: SM-A186B, SM-A186B/DS, SM-A186U1, SM-A186U, SM-A186W, SM-A1860 и SM-S186V. Среди них есть версии с поддержкой двух SIM-карт и модификации для американского рынка.

Galaxy A18 4G Источник изображения: gsmarena

Напомним, в сентябре Samsung представила Galaxy A18 4G. Смартфон получил новую однокристальную систему и защиту корпуса от пыли и воды по IP64. Теперь компания расширяет линейку моделью с поддержкой сетей пятого поколения.

Сертификация Bluetooth SIG пока не раскрывает технические характеристики Galaxy A18 5G. Неизвестны процессор, параметры экрана, камеры, емкость аккумулятора и стоимость устройства.