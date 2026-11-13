Первый NAS в истории Xiaomi произвёл фурор: компания обошла Synology и сразу захватила треть рынка Поднебесной

Xiaomi поднялась на второе место в Китае

Xiaomi произвела настоящий фурор на китайском рынке сетевых накопителей NAS. По данным аналитической компании AVC, после выхода на рынок в августе доля компании в онлайн-продажах достигла 24,9%, а уже в сентябре увеличилась до 32,5%. По итогам третьего квартала 2026 года Xiaomi получила 21,5% рынка, заняв второе место среди производителей. 

Главным фактором успеха аналитики AVC Revo называют интеграцию NAS с экосистемой смартфонов Xiaomi и ИИ-функциями фотоальбома. Компания ориентировалась в том числе на покупателей, которые впервые приобретают подобные устройства. Вместо сложной настройки традиционных NAS-серверов пользователи получили систему с простым подключением и управлением. Доступные цены, маркетинговые кампании и развитие каналов продаж дополнительно помогли привлечь покупателей.

Первый NAS в истории Xiaomi произвёл фурор: компания обошла Synology и сразу захватила треть рынка Поднебесной
Источник изображения: mydrivers // Xiaomi

Появление Xiaomi повлияло и на весь рынок. В третьем квартале онлайн-продажи NAS в Китае составили 170 млн юаней (около 23,9 млн долларов), снизившись на 9,9% относительно предыдущего квартала. В количественном выражении было продано 45 000 устройств — на 12,5% меньше. Средняя цена выросла на 3% и достигла 3818 юаней. При этом после падения продаж в июле на 46,2% в августе началось восстановление: показатель вырос на 42,7%, а в сентябре прибавил еще 7,7%. Аналитики связывают разворот рынка прежде всего с выходом устройств Xiaomi.

Synology опустилась на третье место, а лидером остается Ugreen.

Сети и серверыSynologyXiaomiИсточники:mydrivers

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