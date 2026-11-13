Таблетки на колесах: роботы Яндекса начали доставку из аптек

Пока в Москве, Санкт-Петербург на подходе

Роботы Яндекса начали доставлять лекарства из аптек сети «36,6» в Москве. Проект реализован совместно с «Яндекс Доставкой» и пока работает в тестовом режиме в восьми районах столицы: Хамовниках, Даниловском, Очаково-Матвеевском, Тверском, Аэропорту, Замоскворечье, Савёловском и на Арбате.

Таблетки на колесах: роботы Яндекса начали доставку из аптек
Источник изображения: ИИ Grok Imagine

С помощью роботов можно заказать безрецептурные лекарства, включая обезболивающие, противовирусные и противоаллергические средства, а также косметику, БАДы и другие аптечные товары. Оформить покупку можно на сайтах 366.ru и «Горздрав» или в приложениях аптечных сетей, выбрав в корзине доставку роботом. За движением устройства можно следить в «Яндекс Go». После прибытия покупателю достаточно открыть грузовой отсек и забрать заказ.

По итогам испытаний компании рассмотрят возможность запуска услуги в Санкт-Петербурге. К роботизированной доставке могут подключиться и другие предприятия. «Яндекс Доставка» предлагает два варианта: перевозку заказа до подъезда или доставку до двери квартиры с участием курьера.

По итогам третьего квартала 2026 года роботы Яндекса работали в 13 городах России. Их парк превысил 1,5 тыс. устройств, которые за всё время выполнили более 2 млн доставок. Свыше 750 тыс. заказов пришлось на июль — сентябрь.

Искусственный интеллектЯндексЯндексаРоссияИсточники:Яндекс

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