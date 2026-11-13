Не проехать свою остановку: 2ГИС обновил навигатор для пассажиров

Следить за поездкой можно даже с заблокированным экраном смартфона

Команда 2ГИС обновила навигатор для пассажиров общественного транспорта. Теперь приложение в режиме поездки отображает положение пользователя на маршруте, показывает пройденные участки и ближайшие остановки, а также заранее предупреждает о приближении к нужному пункту или пересадке.

Не проехать свою остановку: 2ГИС обновил навигатор для пассажиров
Источник изображения: 2ГИС

Чтобы воспользоваться обновлением, необходимо построить маршрут и нажать кнопку «В путь». После этого навигатор будет отслеживать перемещение на карте и автоматически переключать этапы поездки. Пройденную часть маршрута приложение выделяет серым цветом, а текущий участок — синим.

Следить за поездкой можно и при заблокированном экране или работе с другими приложениями: для этого предусмотрены виджеты, которые показывают оставшееся количество остановок и помогают не пропустить выход. При нажатии на виджет открывается подробная карточка с картой или схемой маршрута.

Если GPS-сигнал окажется недостаточно точным, например в метро, приложение предупредит об этом. В таком случае маркер местоположения станет серым, а в виджете появится уведомление о проблемах с геолокацией. Обновление уже доступно в свежих версиях 2ГИС для iOS и Android.

Сети и серверы2ГИСРоссияИсточники:2ГИС

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