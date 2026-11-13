В России запустили новый суперкомпьютер производительностью 390 терафлопс

На научной мегаустановке «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) в новосибирском наукограде Кольцово смонтировали и испытали собственный центр обработки данных.

Его вычислительный кластер обеспечивает производительность 390 терафлопс при вычислениях двойной точности FP64. Комплекс также включает серверное и сетевое оборудование, а также систему хранения больших объёмов информации. ЦОД уже готов к работе и станет важной частью инфраструктуры научного комплекса.

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Систему создала российская группа компаний РСК, специализирующаяся на разработке и производстве суперкомпьютеров. В состав вычислительного кластера вошли 24 сервера с жидкостным охлаждением. Такое решение позволяет повысить энергоэффективность оборудования, обеспечить надёжную работу и снизить уровень шума. Вычислительные мощности необходимы для непрерывной обработки результатов экспериментов в режиме реального времени, поскольку экспериментальные станции СКИФ будут работать круглосуточно, семь дней в неделю.

По словам генерального директора РСК Александра Московского, новый суперкомпьютер превосходит по производительности многие вычислительные системы других российских научных центров. Его архитектура построена на современных процессорах и GPU-ускорителях, а система хранения рассчитана на большие массивы экспериментальных данных. При проектировании также предусмотрели возможность дальнейшей модернизации и увеличения вычислительных мощностей.

СКИФ - источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией три гигаэлектронвольт (ГэВ), проект развернут на земельном участке площадью 30 гектаров, периметр основного кольца ускорителя - 476 метров.