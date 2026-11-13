Разрядился телефон? Whoosh покажет, где взять портативный аккумулятор

В приложении Whoosh в рамках пилотного проекта появился доступ к сервису аренды «пауэрбанков» EnerGo. Пользователи смогут находить станции партнера на карте, брать внешние аккумуляторы и возвращать их в любой точке сети. На старте интеграция охватывает 11 российских городов, а клиентам Whoosh предоставят 40 бесплатных минут аренды в неделю.

На карте приложения отображаются более 8 тыс. станций EnerGo в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Челябинске, Нижнем Новгороде, Самаре, Новосибирске, Перми и Тюмени. Они расположены в метро, на вокзалах, рядом с остановками общественного транспорта, торговыми и бизнес-центрами, а также в кафе и магазинах.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно выбрать станцию на карте Whoosh. После этого приложение перенаправит пользователя в сервис EnerGo, где можно оформить аренду. Взять аккумулятор разрешается в одной точке сети, а вернуть — в другой. Станции останутся доступными на карте круглый год, в том числе зимой.

Проект пока работает в тестовом режиме. Его результаты помогут компаниям оценить интерес пользователей к новой услуге и определить перспективы ее развития. Интеграция дополняет партнерскую сеть Whoosh и расширяет набор городских сервисов, доступных через приложение.