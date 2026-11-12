Смартфоны Honor 700 получат батарею емкостью 9000 мАч

Компания Honor продолжает раскрывать подробности о смартфонах серии Honor 700. На этот раз официально подтверждено использование аккумуляторов Qinghai Lake ёмкостью 9000 мА·ч во всей линейке, а также однокристальных систем Qualcomm. Также все аппараты получат «поддержку кинематографической прямой трансляции видео в разрешении 4K».

Одной из главных особенностей новинок станет дополнительный экран на задней панели. Он позволит делать селфи на основную камеру, взаимодействовать с ИИ, менять темы оформления, а также отслеживать пульс и уровень кислорода в крови. Среди функций также заявлены напоминания о рейсах.

В линейку войдут три устройства: Honor 700 Pro, Honor 700 и Honor 700S. По предварительным данным, диагональ дополнительного заднего экрана составит 1,72 дюйма.

Ранее инсайдер Digital Chat Station сообщал, что серия Honor 700 получит уникальную для своего ценового сегмента комбинацию из двух SoC серии Snapdragon 8 — Snapdragon 8s Gen 4 и Snapdragon 8 Elite Gen 5. Также ожидается перископная камера и улучшенные возможности фотосъёмки.

Официальная премьера новинок состоится завтра, 13 ноября.