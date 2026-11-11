Geely Monjaro уходит из России, а в Белоруссии стартовали продажи обновленного Geely Monjaro: 245 л.с., полный привод, сервисы «Яндекса» — за 118 тыс. BYN (3,25 млн рублей) ⁠ 1

У белорусских дилеров Geely появились рестайлинговые кроссоверы Monjaro. Модель получила изменения во внешности, обновлённый салон и расширенные мультимедийные возможности. Автомобиль предлагается в двух комплектациях по цене от 118 и 129 тыс. белорусских рублей — это примерно 3,25 и 3,55 млн российских рублей соответственно.

Снаружи обновлённый Monjaro можно узнать по изменённой решётке радиатора и новому цвету кузова — серебристо-голубому металлику. Длина кроссовера составляет 4790 мм, колесная база — 2845 мм, дорожный просвет — 210 мм.

Главные изменения произошли в салоне: трех экранов больше нет, по центру — большой дисплей с диагональю 15,4 дюйма. Медиасистема поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, также есть встроенные сервисы «Яндекса». Аудиосистема насчитывает 16 динамиков вместо прежних 12. Также в числе опций трёхзонный климат-контроль и функция массажа в передних сиденьях.

Под капотом — 2,0-литровый 245-сильный мотор. Он работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода. Разгон до 100 км/ч — за 7,6 секунды, заявленный расход в смешанном цикле — 8,9 л на 100 км. Есть и полный привод. Гарантия на автомобиль составляет пять лет или 150 000 км пробега.

Ранее сообщалось, что в Россию прекратили поставлять Geely Monjaro, машины на складах дилеров могут закончиться уже в текущем месяце.