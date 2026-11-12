Anthropic блокирует Claude для российских компаний независимо от местонахождения сотрудников

Американская компания Anthropic, разработчик нейросети Claude, с 12 ноября ужесточила правила доступа к своим сервисам для организаций из неподдерживаемых стран, включая Россию.

Согласно обновленной региональной политике, ограничения будут распространяться на компании независимо от того, в какой стране фактически находятся их сотрудники. Ранее основное внимание уделялось географическому расположению пользователей.

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Под запрет попадут организации, зарегистрированные или имеющие штаб-квартиру в странах, где Anthropic официально не предоставляет свои услуги. Ограничения также коснутся компаний, которые прямо или косвенно контролируются физическими или юридическими лицами из таких государств. Таким образом, российские организации не смогут пользоваться Claude даже через сотрудников, работающих за рубежом.

Новые условия распространяются на Claude.ai, Claude Code, Cowork, API, а также модели, доступные через облачные платформы и авторизованных посредников. При этом Anthropic подчеркивает, что речь идет об уточнении и расширении применения ранее действовавших региональных ограничений, а не о введении запрета с нуля.