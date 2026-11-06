Samsung Galaxy S27 перед выходом прошёл сертификацию

Базовая модель получит экран диагональю 6,3 дюйма, процессор Exynos 2700 и зарядку мощностью всего 25 Вт

Samsung Galaxy S27 получил одобрение индийского Бюро стандартов BIS. Смартфон с модельным номером SM-S952B/DS стал первым представителем будущей серии Galaxy S27, прошедшим сертификацию в Индии.

Документы не раскрывают технические характеристики устройства, однако они уже появлялись в других базах данных. Аппарат оснастят 6,3-дюймовым экраном, однокристальной системой Exynos 2700, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Китайская сертификация 3C подтвердила поддержку проводной зарядки мощностью 25 Вт. Такая же скорость предусмотрена у нынешнего Galaxy S26.

Источник изображения: androidtreasure // OnLeaks х Android Headlines

Основная камера Galaxy S27, как ожидается, получит 50-мегапиксельный сенсор Sony вместо фирменного датчика Samsung ISOCELL, использовавшегося в предшественнике. Также ожидаются 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, 10-мегапиксельный модуль с телеобъективом и фронтальный модуль разрешением 12 Мп.