В России стремительно растут мощности ЦОД

За девять месяцев 2026 года показатель увеличился на 24,4%, а в ближайшие пять лет может достичь 15,3 ГВт

Совокупная установленная мощность действующих центров обработки данных и майнинговых объектов в России на 30 сентября 2026 года достигла 5,38 ГВт.

С начала года к энергосистеме подключили новых потребителей общей мощностью 1,055 ГВт. По данным «Системного оператора», годовой прирост составил 24,4%.

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Одновременно увеличивается доля дата-центров в энергопотреблении страны. Если в 2022 году на них приходилось 1,4% общего объёма потребления электроэнергии, то в 2025 году показатель достиг 2%. В ближайшие пять лет совокупная потребляемая мощность объектов высокотехнологичных вычислений может вырасти до 15,3 ГВт.

Согласно оценке ассоциации участников отрасли центров обработки данных, электрическая мощность коммерческих ЦОД по итогам 2026 года увеличится на 10–12%, примерно до 1,1 ГВт. Для сравнения: в 2021 году она выросла на 24%, в 2022-м — на 10%, в 2023-м — на 13%, в 2024-м — на 22%, а в 2025-м — на 18%, достигнув 990,6 МВт.