Смартфоном Huawei с самым большим аккумулятором в истории становится Huawei Enjoy 100 Pro Max

Huawei подтвердила ёмкость аккумулятора Enjoy 100 Pro Max: смартфон оснастят батареей на 8800 мА·ч — самой вместительной среди мобильных устройств бренда.

Соответствующий тизер появился накануне презентации, которая состоится 28 октября. Вместе с Pro Max компания представит Enjoy 100 Pro и базовую модель Enjoy 100. Производитель обещает плавную работу устройства благодаря сочетанию ёмкого аккумулятора и операционной системы HarmonyOS.

Ещё одной подтверждённой особенностью станет мобильная платформа Kirin 8-й серии, однако её точное название Huawei пока не раскрыла. По предварительным данным, смартфон может получить новый Kirin 8030 с поддержкой 5G либо Kirin 8020. Также компания заявляет о защите конструкции от падений.

На опубликованном изображении видна часть задней панели Enjoy 100 Pro Max и дополнительная физическая кнопка X на боковой грани. Она позволит быстро запускать приложения, назначать собственные сочетания действий и обращаться к отдельным функциям без разблокировки смартфона или перехода на главный экран.

Остальные характеристики, включая параметры дисплея, камер и стоимость, пока не раскрыты. Подробности о новинке должны появиться во время официальной презентации.