Ресурс более 1 млн км, 3000 циклов и 500 км за 12 минут. Полутвердотельные аккумуляторы Svolt запущены в производство

Компания Svolt, созданная Great Wall Motor, объявила о начале массового выпуска гибридных полутвердотельных аккумуляторов Dragon Armor ёмкостью 100 кВт·ч, о чем мы уже сообщали, а теперь появились подробности.

Конструкция рассчитана на высоковольтную архитектуру 900 В и поддерживает зарядку до 6C. По заявлению производителя, за 12 минут можно восполнить запас энергии, достаточный для преодоления 500 км. Svolt считает полутвердотельные батареи с тройными катодными материалами одним из перспективных направлений развития аккумуляторных технологий.

Источник изображения: carnewschina // Svolt

Для повышения безопасности при быстрой зарядке разработчики применили технологию переноса печатного слоя сепаратора на уровне ячеек. Также предусмотрено жидкостное охлаждение, помогающее контролировать температуру аккумулятора при высокой нагрузке. Пока производитель не сообщил, какие именно автомобили получат её первыми. Одним из возможных кандидатов считается электрический кроссовер Wey V8X.

Заявленный расчётный ресурс аккумулятора превышает 1 млн км пробега: батарея рассчитана на 3000 циклов зарядки. За сохранность ячеек отвечает шестислойная система защиты, которая, по данным компании, обеспечивает устойчивость к ударам на уровне, втрое превышающем требования китайского государственного стандарта.

Svolt была основана Great Wall Motor в 2012 году как подразделение по производству тяговых батарей, а в 2018-м стала самостоятельной компанией. При этом она продолжает оставаться одним из ключевых поставщиков и стратегических партнёров автопроизводителя.