Аккумулятор на 10 000 мА·ч, полная водонепроницаемость IP69K и экран с частотой 165 Гц. За несколько часов до выхода слили все характеристики Redmi K100 ⁠ 2

Инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики Redmi K100 — смартфона, который может выделиться сочетанием производительной платформы, дисплея с высокой частотой обновления и аккумулятора повышенной ёмкости.

Устройству приписывают плоский экран M10 диагональю 6,83 дюйма с разрешением 1,5K+ и частотой 165 Гц. За быстродействие, согласно утечке, будет отвечать однокристальная система Snapdragon 8 Elite, дополненная отдельным графическим чипом D2.

Одной из главных особенностей Redmi K100 может стать аккумулятор ёмкостью 10 000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Аудиосистема будет включать два симметричных динамика 1115X и настройку Bose. Также смартфону приписывают линейный вибромотор X-типа модели 0815 и двойную основную камеру с двумя 50-мегапиксельными сенсорами. Один из них, как утверждается, получит крупный сенсор оптического формата 1/1,55 дюйма.

В список ожидаемых особенностей входят защита от воды и пыли сразу по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K, а также ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран и обеспечивающий трёхмерное распознавание. Программной основой устройства, по данным инсайдера, станет Hyper OS 4.