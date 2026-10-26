Корпус с текстурой рисовой бумаги. Представлен внешний вид Redmi K100

Новая версия смартфона выйдет в Китае 27 октября, а Лу Вэйбин назвал её одной из лучших в своём классе.

Redmi представила новый вариант оформления смартфона K100 под названием Snow Rock White. Задняя панель получила фактуру, напоминающую традиционную китайскую бумагу сюань.

Продажи смартфона в новом цвете начнутся в Китае 27 октября в 19:00 по местному времени. Аппарат получит однокристальную систему семейства Snapdragon 8 и отдельный игровой ускоритель D2. Экран диагональю 6,83 дюйма будет поддерживать частоту обновления 165 Гц и пиковую яркость 3500 нит. Также заявлены технологии защиты зрения и высокая частота опроса сенсорного управления.

В оснащение войдут аккумулятор ёмкостью 10 000 мА•ч с содержанием кремния в аноде 28% и поддержка зарядки мощностью 100 Вт. Смартфон будет работать под управлением Xiaomi HyperOS 4. Производитель также заявляет поддержку режима 165 кадров в секунду более чем в 40 играх и интерполяции кадров более чем в 100 играх. Цена новинки пока не раскрыта.