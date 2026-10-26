OnePlus Ace 7 и Ace 7 Pro получат экраны BOE на 185 Гц

OnePlus раскрыла особенности дисплеев смартфонов Ace 7 и Ace 7 Pro, презентация которых в Китае состоится 29 октября.

Обе новинки получат экран Oriental Screen четвёртого поколения, разработанный совместно с BOE. Такая же панель предусмотрена для флагманского OnePlus 16, что станет необычным решением для производительной серии Ace.

Дисплей использует специально разработанный люминесцентный материал X4, который, по заявлению компании, улучшает чёткость и прозрачность изображения. Частота обновления достигает 165 Гц в интерфейсе системы, включая меню и прокрутку, а в совместимых играх может повышаться до 185 Гц. Для этого применена новая схема LTPO, рассчитанная на сверхвысокую частоту обновления.

За обработку контента с высокой частотой кадров отвечает отдельный чип Super Display Chip P4, призванный повысить чёткость движения на экране. Также предусмотрена технология защиты зрения Bright Eyes Protection, созданная при участии MedSight и Vision. Президент OnePlus China Ли Цзе утверждает, что это единственный в отрасли флагманский LTPO-дисплей сверхвысокого разрешения с частотой 185 Гц в этом году.