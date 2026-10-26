Смартфон установил рекорд по непрерывному стримингу и поступил в продажу в Китае от 1999 юаней.

Смартфон, который попал в Книгу рекордов Гиннесса ещё до выхода, благодаря времени работы без подзарядки. Представлен Vivo Y600

Vivo представила в Китае смартфон Y600 с аккумулятором ёмкостью 10 000 мА•ч. Во время испытания в августе аппарат непрерывно воспроизводил потоковое видео 32 часа 37 минут, за что попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Устройство оснащено 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2800 × 1260 пикселей, частотой 120 Гц, поддержкой HDR и отображением 10-битного цвета.

За производительность отвечает однокристальная система MediaTek Dimensity 7300e, изготовленная по 6-нм техпроцессу. Она работает в паре с оперативной памятью LPDDR4X и накопителем UFS 3.1. Смартфон использует OriginOS 6, поддерживает зарядку мощностью 44 Вт и обратную проводную зарядку через USB-C. Основная камера получила разрешение 50 Мп, фронтальная — 8 Мп.

Vivo Y600 также оснащён подэкранным оптическим сканером отпечатков пальцев, NFC, инфракрасным передатчиком, Bluetooth 5.4 и поддержкой 5G. Толщина и габариты в источнике не уточняются, масса составляет 224–225 г в зависимости от цвета.

В Китае доступны версии с 6/128, 8/128, 6/256 и 8/256 ГБ памяти по цене 1999, 2099, 2199 и 2499 юаней соответственно. Устройство предложат в синем, золотистом и чёрном цветах.