Смартфоны Honor Magic 9 стали хитом в Китае — они обошли все новые Android-флагманы по продажам

Почти 400 тыс. единиц меньше чем за месяц с начала продаж

Линейка Honor Magic 9 обошла все остальные Android-флагманы, представленные в 2026 году, по совокупным продажам. Об этом заявил директор по маркетингу Honor Global Гуань Хайтао. По данным инсайдера Digital Chat Station, к 42-й неделе три модели линейки набрали в общей сложности 390 тысяч активаций — это лучший результат среди новых флагманских смартфонов на Android в этом году.

Honor Magic 9
Honor Magic 9
Источник изображения: Honor

Смартфоны поступили в продажу в Китае сразу после презентации 28 сентября. Во время праздничной недели в честь Дня образования КНР серия заняла первое место по продажам среди Android-устройств, некоторые версии быстро закончились. В Honor связывают высокий спрос с камерами и ценами ниже, чем у многих конкурентов.

В линейку вошли Honor Magic 9, Magic 9 Super Edition и Magic 9 Pro Max. Начальная цена — $675, а с учётом государственных субсидий смартфоны можно приобрести за примерно $600.

В Европе серия Honor Magic 9 ожидается в январе 2027 года. Информация о точной дате начала продаж и европейских ценах пока не раскрыта, однако на сайтах Honor в Великобритании и Франции уже появились страницы линейки.

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.

Мобильные телефоныИсточники:Gizmochina

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