США хотят превратить Луну в новую МКС и закрепиться там надолго

США намерены перенести опыт эксплуатации Международной космической станции на поверхность Луны, организовав там длительные экспедиции с регулярной сменой экипажей. Глава NASA Джаред Айзекман заявил, что стратегическая цель ведомства — создать обитаемую базу в районе южного полюса спутника. По его словам, американцы хотят не просто высадиться на Луне, установить флаг и вернуться домой, а обеспечить устойчивое присутствие людей за пределами Земли.

Первую высадку астронавтов в рамках этой программы NASA рассчитывает провести в 2028 году во время миссии «Артемида-4». В перспективе лунная база должна стать аванпостом для продолжительных исследований и дальнейшего освоения космоса. Айзекман подчеркнул, что для реализации такого плана ведомство разрабатывает два варианта посадочных модулей совместно с частными компаниями.

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Над созданием лунных посадочных систем работают SpaceX и Blue Origin. NASA рассчитывает на участие коммерческих партнёров, поскольку самостоятельно организовать высадку астронавтов на спутник агентство не сможет. Переход к длительным экспедициям потребует не только доставки экипажей, но и создания инфраструктуры, которая позволит людям регулярно возвращаться на Луну и оставаться там на продолжительное время.