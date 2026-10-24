На замену МКС: РОС оснастят радарами, способными видеть Землю сквозь облака и полярную ночь

Российская орбитальная станция (РОС) может получить радиолокационное оборудование для наблюдения за поверхностью Земли независимо от погоды и освещённости. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный конструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьёв. По его словам, оптические системы, которыми оснащены многие автоматические спутники, недостаточно эффективны при плотной облачности и в районах, где наступает полярная ночь. Альтернативой могут стать радиолокационные и инфракрасные методы дистанционного зондирования.

Размещение аппаратуры на станции позволит проверить её работоспособность в космических условиях и доработать технологии перед использованием на автоматических аппаратах. В дальнейшем такие системы планируется устанавливать на спутники, способные вести наблюдения в том числе над высокими широтами. Для России это особенно актуально из-за обширных территорий, где погодные условия и продолжительное отсутствие солнечного света мешают оптической съёмке.

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По словам Соловьёва, Российская академия наук и отраслевые научные институты сформировали широкий круг исследовательских задач для РОС. Радиолокационные эксперименты станут одним из новых направлений: подобные работы практически не проводились ни на Международной космической станции, ни на станции «Мир». При этом генеральный конструктор подчеркнул, что научное сообщество понимает технические сложности реализации проекта и поддерживает развитие этого направления.