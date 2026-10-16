Представлен Ledger Atom: он получил Android и Ledger OS

Это аппаратный криптокошелек, на который можно ставить привычные приложения

Компания Ledger представила Ledger Atom — устройство для повышения безопасности цифровых активов, подтверждения действий ИИ-агентов и защиты конфиденциальности. Оно не должно заменять смартфон, а предназначено для операций, требующих дополнительной защиты.

Ledger выглядит как обычный смартфон на базе Android и позволяет устанавливать привычные приложения, включая мессенджеры и соцсети, однако устройство не поддерживает голосовые звонки по сотовой сети, экстренные вызовы и SMS.

По данным компании, в 2025 году ущерб от киберпреступлений превысил 11 млрд долларов, а число случаев взлома программных криптокошельков достигло 158 000. Ledger также указывает на рост атак с использованием уязвимостей мобильных устройств.

В основе Ledger Atom лежит двухсистемная архитектура: открытая платформа Android обеспечивает работу повседневных приложений, а фирменная Ledger OS отвечает за защищённые операции и взаимодействие с криптовалютными сервисами. Устройство автоматически переключается между стандартным и защищённым режимами под управлением FPGA-чипа. Специальная полоса в верхней части экрана показывает, какой режим активен. Архитектура разработана так, чтобы обычные приложения не могли просматривать или изменять операции, выполняемые в защищённой среде.

Ledger Atom также поддерживает подключение к криптовалютным биржам, включая Kraken, управление ИИ-агентами через OpenClaw и защиту отдельных сообщений с помощью шифрования в сторонних мессенджерах.

Производитель позиционирует новинку как дополнительный уровень безопасности при работе с деньгами и чувствительными данными, в том числе для противодействия вредоносному ПО, программным уязвимостям и дипфейкам.

Цена новинки составляет 900 долларов.