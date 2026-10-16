Но когда именно выйдет эта программная платформа, и какая модель Galaxy получит её первым — неизвестно

Samsung и Google, по данным инсайдера Schrodinger, работают над новым bynthatqcjv для устройств Galaxy. Предполагается, что сотрудничество выйдет за рамки традиционной интеграции Android и фирменной оболочки One UI и затронет системную оптимизацию, управление фоновыми процессами и интеграцию искусственного интеллекта в сторонние приложения. Если эти планы будут реализованы, Samsung может существенно изменить подход к разработке программного обеспечения для своих смартфонов.

По информации источника, компании намерены теснее координировать работу над программной платформой Galaxy. Речь может идти о более раннем участии Samsung в отдельных этапах развития Android и совместной оптимизации системы под устройства производителя. Это не означает, что смартфоны Galaxy получат эксклюзивный доступ ко всем новым приложениям или функциям Android раньше конкурентов. Предполагаемая цель — сократить разрыв между возможностями базовой платформы и фирменными решениями Samsung.

Одним из ключевых направлений может стать оптимизация на уровне ядра Android. Она потенциально затронет распределение вычислительной нагрузки, планирование задач процессора, использование оперативной памяти и выполнение фоновых процессов. Более тесная координация операционной системы, драйверов и аппаратных компонентов способна улучшить отзывчивость интерфейса, многозадачность и энергоэффективность. Однако пока неизвестно, какие именно изменения планируется реализовать: от настройки планировщика задач до более глубоких модификаций ядра.

Инсайдер сообщает, что Samsung также пересматривает механизмы управления фоновыми задачами и кэшированием. Предполагается, что система будет точнее распределять ресурсы и ограничивать ненужную активность приложений после того, как пользователь перестанет с ними работать. При этом речь не идёт о полном отказе от фоновых процессов или автоматической очистке всего кэша.

Ещё одно направление совместной работы — более глубокая интеграция ИИ в популярные сторонние приложения, в том числе социальные сети. Вместо набора отдельных инструментов Galaxy AI, которые пользователь запускает самостоятельно, Samsung может сделать интеллектуальные функции частью привычных сценариев работы. Это потенциально позволит выполнять действия с учётом контекста, обрабатывать медиаконтент и взаимодействовать сразу с несколькими приложениями.

Изменение может затронуть и саму философию One UI. Традиционно Samsung развивала оболочку за счёт большого количества настроек, функций для многозадачности и фирменных сервисов. Теперь компания, по версии данным инсайдера, сможет уделить больше внимания согласованной работе всех компонентов системы, а не простому расширению списка возможностей. При этом нет подтверждений, что Samsung собирается отказаться от названия One UI или полностью заменить оболочку новой операционной системой. Неизвестны также версия Android, первые совместимые устройства и сроки выхода кардинально нового интерфейса.

Инсайдер Schrodinger (Phone Futurist) точно раскрыл характеристики Samsung Galaxy S26 Plus и первым рассказал о концепте юбилейного iPhone (iPhone 20, 2027) с изогнутым с четырех сторон экраном, причем позже информацию подтвердили и другие информаторы.