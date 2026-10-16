BMW готова платить по 50 тыс. евро за каждый год стажа работникам, готовым уволиться: желающих оказалось так много, что упал корпоративный портал ⁠ 6

BMW начала предлагать сотрудникам добровольно уволиться в обмен на крупные выходные пособия. Однако интерес к программе оказался настолько высоким, что корпоративный портал концерна не выдержал нагрузки и компании пришлось приостановить приём заявок. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

BMW планирует сократить до 8 тыс. рабочих мест, преимущественно в Германии. На выплату компенсаций в 2026 году концерн выделил около €1 млрд, а на 2027 год намерен направить ещё большую сумму.

Размер пособия зависит от возраста сотрудника, стажа работы и заработной платы. По данным Bild, для пожилых работников выплаты могут достигать примерно 50 тыс. евро за каждый год стажа. В отдельных случаях общая сумма компенсации может достигать 600 тыс. евро.

Как отмечает издание, спрос на участие в программе превзошёл ожидания руководства BMW. Сколько именно сотрудников подали заявки и когда их приём возобновится, не сообщается.

Ранее сообщалось, что BMW i3 50L проехал больше 1200 км на одной зарядке.