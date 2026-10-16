Высокоскоростная спутниковая связь для почти 1,5 млрд человек: Starlink готова выйти на рынок Индии

Starlink заявила о готовности предоставлять высокоскоростной спутниковый интернет в Индии. Компания сообщила, что более пяти лет сотрудничает с индийскими регуляторами, представителями телекоммуникационной отрасли и операторами.

«Мы более пяти лет тесно сотрудничаем с регулирующими органами, представителями отрасли и операторами связи в Индии. За это время мы создали в стране сеть, включающую специализированные системы, шлюзы и другую инфраструктуру, предназначенную исключительно для безопасной и надежной обработки индийского трафика — при этом все решения получили необходимые государственные согласования. Starlink готова обеспечить Индию высокоскоростным доступом в интернет», — написала Starlink на своей страничке в соцсети X.

На фоне обсуждения выхода Starlink на индийский рынок местный конгломерат Reliance Industries заявил, что поддерживает конкуренцию в сфере спутниковой связи, но настаивает на соблюдении единых правил для всех участников. Компания подчеркнула, что собственные спутниковые сервисы её телекоммуникационного подразделения Jio также ожидают необходимых разрешений властей.

По оценке ООН, население Индии составляет около 1,477 млрд человек — примерно 1,48 млрд. Это самая населённая страна мира. Для Starlink Индия станет крупнейшим рынком.