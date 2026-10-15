В России стартовали продажи семиместного кроссовера Tenet T9

Российский бренд Tenet начал продажи семиместной версии флагманского кроссовера T9. Автомобиль в комплектации «Ультра» оценили в 4,25 млн рублей с учетом специального предложения. Первые машины уже появились у официальных дилеров марки.

Салон модели выполнен по схеме «5+2»: третий ряд позволяет разместить до семи человек, а при сложенных сиденьях увеличить пространство для багажа. Объем багажника составляет от 200 до 2065 л. Для пассажиров предусмотрены отдельные воздуховоды и потолочное освещение, а сиденья второго ряда получили дополнительные регулировки.

Кроссовер оснащен 2-литровым турбодвигателем мощностью 245 л. с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает 9,3 секунды. Также предусмотрены интеллектуальный полный привод и семь режимов движения. Автомобиль может буксировать прицеп с тормозами массой до 1,5 т.

В оснащение входят десять подушек безопасности, 12 электронных ассистентов водителя, цифровая приборная панель на 10,3 дюйма, мультимедийный экран на 15,6 дюйма и проекционный дисплей. Предусмотрены беспроводная зарядка мощностью до 50 Вт, дистанционный запуск двигателя и зимний пакет с обогревами.

Tenet T9 выпускают на заводе холдинга «АГР» в Калуге. На автомобиль распространяются три года заводской гарантии и два года дополнительной технической поддержки. Совокупный срок поддержки составляет пять лет или 150 тыс. км пробега.