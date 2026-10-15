Спутниковый интернет Starlink запустили на Кюрасао

Илон Маск сообщил о запуске Starlink на острове Кюрасао в Карибском море, процитировав официальную публикацию сервиса.

Приложенная к ней карта показывает доступность спутникового интернета по всей территории острова, включая Виллемстад и другие населённые районы. Запуск расширяет географию присутствия компании в Карибском регионе.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Starlink обеспечивает доступ в интернет через спутниковую группировку на низкой околоземной орбите. Такая архитектура позволяет предоставлять широкополосное подключение с относительно небольшой задержкой даже там, где прокладка традиционных кабельных сетей затруднена или экономически невыгодна. Для островных территорий это особенно актуально, поскольку качество связи может зависеть от доступности наземной инфраструктуры.

Выход на Кюрасао стал очередным этапом международного расширения Starlink. Компания продолжает подключать новые территории, стремясь сделать спутниковый интернет доступным в большем числе стран и регионов.