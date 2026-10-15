Величайшая презентация в истории? Новый автомобиль Tesla с ракетными технологиями покажут уже сегодня, 15 октября ⁠ 5

Илон Маск подогревает интерес к предстоящей демонстрации нового Tesla Roadster, называя её потенциально одной из величайших презентаций в истории.

Новый Tesla Roadster — претендент на звание лучшей демонстрации продукта всех времен. Илон Маск

Прямая трансляция из Техаса запланирована на 15 октября 2026 года. Изначально мероприятие должно было состояться 1 октября, однако его перенесли из-за погодных условий. По предварительным данным, автомобиль продемонстрирует экстремальное ускорение. По слухам, он также сможет выполнять короткий подъём над поверхностью с помощью двигателей на холодном газе от SpaceX. Автомобиль получит ракетные технологии, которые позволят разгоняться до 100 км/ч менее чем за 1 с..

С момента презентации Roadster в 2017 году прошло почти девять лет. Серийное производство обновлённой модели теперь ожидается в 2027–2028 годах, хотя сроки могут измениться.