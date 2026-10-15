Firefox в машине, YouTube без видео: Google обновила сервисы для авто

Обновление предназначено для автомобилей со встроенной системой Google, которая работает независимо от смартфона

Компания Google представила обновлённый магазин Google Play для автомобилей со встроенными сервисами компании. Интерфейс адаптируется к размеру и ориентации дисплея, а подборки приложений меняются в зависимости от того, припаркована машина или находится в движении.

На главной странице теперь размещены рекомендованные приложения, новинки и основная информация о программах. Установить приложение можно одним нажатием. По данным Google, магазин уже насчитывает более 700 приложений для автомобилей с интегрированным ПО компании.

В каталог также добавили Starz, Firefox, Ludo King и JioHotstar. Эти приложения предназначены для использования во время стоянки.

Изменения затронули и YouTube. Когда автомобиль припаркован, водитель может смотреть видео на центральном экране. После начала движения изображение автоматически отключается, а воспроизведение продолжается в аудиоформате. Для этого потребуется подписка YouTube Premium. Такой режим позволит слушать подкасты и музыку без отвлечения на видео.