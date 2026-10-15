Евросоюз готов пойти на уступки Китаю, чтобы спасти поставщика ASML

ЕС готов снять санкции с китайской компании в обмен на спасение поставщика ASML

Евросоюз ведёт переговоры с Китаем об отмене ограничений в отношении немецкой компании Sindlhauser Materials GmbH, входящей в цепочку поставок нидерландского производителя литографического оборудования ASML. Санкции Пекина угрожают существованию немецкого предприятия, поэтому Брюссель рассматривает возможность ответного шага. В обмен ЕС может снять собственные ограничения с одной китайской компании, которую обвиняют в содействии России. Об этом 14 октября сообщило Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Евросоюз готов пойти на уступки Китаю, чтобы спасти поставщика ASML
Источник изображения: ИИ Grok

Вопрос обсуждался во время визита в Пекин еврокомиссара по торговле и экономической безопасности Мароша Шефчовича. По данным издания, первым шаг должен сделать Евросоюз. Для исключения китайской компании из санкционного списка потребуется единогласное согласие всех государств — членов объединения.

Помимо возможной отмены ограничений, стороны договорились активнее обмениваться информацией и заранее предупреждать друг друга о планируемых экспортных ограничениях. Это должно помочь снизить риск внезапных перебоев в поставках и дать компаниям больше времени для адаптации к новым мерам.

Переговоры затрагивают интересы европейской полупроводниковой отрасли, для которой важны стабильные поставки специализированных материалов и компонентов. ASML производит литографические системы, используемые при выпуске микросхем, и зависит от широкой сети поставщиков. Если ограничения приведут к прекращению работы Sindlhauser Materials, последствия могут затронуть не только немецкую компанию, но и связанные с ней производственные цепочки.

Название китайской компании, с которой ЕС может снять ограничения, в сообщении Bloomberg не раскрывается.

ПроцессорыASMLИсточники:Toms Hardware

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