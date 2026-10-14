Дефицит памяти разогнал цены на компоненты, а Samsung и Apple почти сравнялись по доле рынка

Мировые продажи смартфонов рухнули до минимума за 14 лет ⁠ 2

Мировые продажи смартфонов в III квартале 2026 года сократились на 20% в годовом выражении, достигнув минимального уровня для этого периода с 2012 года. Такие данные приводит Counterpoint Research.

Главной причиной спада аналитики называют сохраняющийся дефицит микросхем памяти: резкий рост стоимости DRAM и NAND увеличил расходы производителей и вынудил их повышать цены на готовые устройства.

По оценке Counterpoint Research, в 2026 году мировые цены на смартфоны вырастут примерно на 20%. Удорожание техники на фоне ограниченного предложения компонентов сдерживает спрос и затрудняет восстановление рынка. Аналитики не ожидают заметного оживления продаж мобильных устройств до конца года.

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Лидером рынка в III квартале осталась Samsung с долей 23%. Apple заняла второе место с результатом 22% — это максимальная доля компании для третьего квартала за всю историю наблюдений.

Таким образом, разрыв между двумя крупнейшими производителями сократился до одного процентного пункта, несмотря на общее падение рынка.