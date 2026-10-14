Российская альтернатива Max: мессенджер «Молния», на который не повлияли атаки дронов, готовится выйти на рынки стран БРИКС ⁠ 3

Цифровая платформа «Молния» обсуждает выход на рынки стран БРИКС. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор компании «Ред софт», разработчика сервиса, Михаил Толпышкин. Он подтвердил, что переговоры уже идут, однако не стал раскрывать, какие именно государства рассматриваются для запуска.

По словам Толпышкина, проект развивается на паритетной основе с участием российских и китайских специалистов. Примерно половина команды приходится на Россию, другая половина — на Китай. Такой баланс отражает совместный характер разработки и развития платформы.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

При этом вся инфраструктура «Молнии» размещена в нескольких дата-центрах на территории России. Толпышкин также отметил, что недавний сбой сервисов Яндекса в результате атак дронов, не повлиял на работу платформы.

Как уже сообщалось, после атак дронов на дата-центры большая часть функций умного дома с «Алисой» восстановлена.