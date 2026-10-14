Redmi K100 с зарядкой 100 Вт готов к выходу

Новый смартфон Xiaomi с модельным номером M786BC прошёл сертификацию 3C в Китае. Документы, оформленные 12 октября, подтверждают поддержку проводной зарядки мощностью 100 Вт.

Предположительно, речь идёт о базовом Redmi K100. Другие характеристики устройства пока не раскрываются: сведений о процессоре, дисплее и камерах в сертификационных документах нет.

О планах выпустить несколько моделей серии Redmi K100 ранее рассказал генеральный менеджер китайского маркетингового подразделения Xiaomi Вэй Сыци. Помимо Redmi K100 Pro Max и Redmi K100 Pro, линейка должна включать стандартную версию и отдельный игровой флагман. Обе старшие модели уже представлены в Китае и также поддерживают зарядку мощностью 100 Вт.

Президент Xiaomi Group Лу Вэйбин ранее заявил, что серия Redmi K100 будет ориентирована на выгодное соотношение цены и возможностей.