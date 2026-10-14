Samsung Galaxy S27 Ultra получит улучшенный экран Privacy Display v2 с защитой от подглядывания

Privacy Display v2 обещает более чёткое изображение и широкие углы обзора даже при включённой защите

Флагман Samsung Galaxy S27 Ultra должен получить второе поколение технологии Privacy Display, которая затрудняет просмотр содержимого экрана посторонними. Ожидается, что функция также появится в Galaxy S27 Pro.

Первая версия технологии Flex Magic Pixel от Samsung Display ограничивает углы обзора: при взгляде сбоку изображение затемняется, затрудняя чтение сообщений и другой личной информации. Защиту можно включать для всего дисплея или только для уведомлений и отдельных приложений.

Источник изображения: gizmochina // OnLeaks/Android Headlines

Главным недостатком нынешней реализации остаётся ухудшение качества изображения при активации защиты: картинка выглядит менее чёткой даже при взгляде прямо на экран. В Privacy Display v2 этот компромисс, как ожидается, постараются уменьшить. Среди предполагаемых улучшений — более широкие углы обзора, повышение разрешения в режиме защиты и увеличение общей чёткости изображения. Это позволит пользоваться функцией постоянно без столь заметного ущерба для качества картинки.

По предварительным данным, Galaxy S27 Ultra представят в феврале 2027 года. Смартфону приписывают оболочку One UI 9.5 на базе Android 17, а стартовую цену в США оценивают в 1400–1500 долларов.