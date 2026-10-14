Маленький геймпад для маленьких ручек. Microsoft представила Xbox Nano Controller за 50 долларов

Для детей и тех, кто активно играет в дороге

Компания Microsoft неожиданно представила игровой контроллер Xbox Nano Controller, который, как можно догадаться из названия, маленький. Действительно маленький.

Ширина геймпада составляет менее 13 см, а весит новинка 99 г. Сам производитель позиционирует геймпад для детей, а также для тех, кто часто играет в дороге, так как такое устройство очень удобно брать с собой, просто положив в карман.

При этом геймпад не урезан по своим возможностям и максимально похож на обычный контроллер Xbox. Тут ровно те же элементы управления с тем же размещением, разве что с поправкой на смещение из-за габаритов.

За новинку просят всего 50 долларов. Продажи стартуют 4 ноября.