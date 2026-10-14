Epic Games навайбкодила новый игровой лаучер, который намного быстрее старого

Это новые реалии рынка?

Компания Epic Games, как мы уже сообщали, собирается перейти на разработку игр посредством ИИ, но уже сегодня выпустила другой продукт, который создали вайбкодингом.

Компания не стесняется признаться, что навайбкодила новый лаунчер, который при этом получился намного быстрее оригинального ПО компании.

Epic Games Launcher нового образца открывается и переключает вкладки не только намного быстрее, чем старая версия, но даже быстрее, чем Steam, если верить замерам самой Epic Games.

Epic Games навайбкодила новый игровой лаучер, который намного быстрее старого
Источник изображения: Epic Games

Причём это не всё. Новый лаунчер имеет некоторые возможности кастомизации, которых нет у оригинального ПО, а также ряд новых функций, вроде создания коллекций, сортировки и так далее. Весьма иронично, что всё это появилось в версии, созданной ИИ, тогда как оригинальный лаунчер все эти годы ругали чуть ли не в первую очередь как раз из-за скорости работы и ограниченных возможностей.

Скачать новую версию лаунчера уже можно с сайта компании, при этом во время установки новая версия удалит старую. Наши собственные впечатления от работы нового лаунчера подтверждают заявления Epic Games как минимум о том, что он работает намного быстрее старой версии.

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