Больше не будет кода, написанного вручную. Epic Games собирается создавать игры в первую очередь посредством ИИ ⁠ 1

Epic Games первой среди крупных игровых компаний, если верить Bloomberg, решила в очень большой степени перевести разработку игр на ИИ.

Источник говорит, что дело не в использовании ИИ, как помощника. Речь о переходе к разработке, где искусственный интеллект первичен, а работа людей будет заключаться в контроле и корректировках. Как минимум на бумаге.

Всё настолько серьёзно, что один из сотрудников заявил, что в играх Epic Games вообще больше не будет кода, написанного вручную, и даже графика будет генерироваться в рамках полноценных рабочих процессов ИИ. Использовать студия собирается в первую очередь Claude AI.

Первой игрой, которую создатут новым способом, станет пока ещё не анонсированный шутер во вселенной Disney. Проект изначально был запланирован к выходу в марте 2027 года, но теперь его отложили, чтобы переделать по новой методике.