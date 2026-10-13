Российские разработчики систем спутникового интернета готовы обеспечивать иностранным партнёрам цифровой суверенитет и безопасность.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов в интервью РИА Новости по итогам II Глобального цифрового форума, прошедшего в Москве 8–10 октября. По словам дипломата, такой подход отличает российские решения от западных спутниковых систем.

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Алимов утверждает, что западные технологии спутниковой связи используются для вмешательства во внутренние дела государств и координации протестных акций. В качестве примера он привёл Иран, который, по его словам, сталкивается с подобными ситуациями с 2022 года.