Российская космическая электроника выдержит ядерный взрыв — глава РАН

Отечественная элементная база проходит испытания на устойчивость к различным видам радиации

Бортовая электроника российских космических аппаратов готова к различным экстремальным воздействиям, включая поражающие факторы ядерного взрыва.

Об этом заявил глава Российской академии наук Геннадий Красников, специалист в области микро- и наноэлектроники. По его словам, при разработке космических кораблей необходимо учитывать не только безопасность экипажа и возможности перемещения в дальнем космосе, но и устойчивость электронных систем к внешним воздействиям.

Российская космическая электроника выдержит ядерный взрыв — глава РАН
Источник изображения: ТАСС // NASA

Как пояснил академик, для каждого типа излучения требуются отдельные методы защиты. В частности, против гамма- и нейтронного излучения применяются одни решения, а для воздействия тяжёлых заряженных частиц — другие. В последнем случае устойчивость обеспечивается в том числе за счёт схемотехнического дублирования. Электронные компоненты космического назначения должны выдерживать сразу несколько факторов, возникающих в сложных условиях эксплуатации.

По словам Красникова, отечественную электронику для космических аппаратов ещё с советских времён проверяют на устойчивость к поражающим факторам ядерного взрыва. Для этого разрабатываются и испытываются радиационно-стойкие схемы разных классов с учётом конкретных воздействий. Глава РАН утверждает, что российская элементная база на сегодняшний день подготовлена к таким нагрузкам. 

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