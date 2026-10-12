Необычная Nvidia Rubin: сервер HPE получит ускоритель с интерфейсом PCIe

HPE подтвердила, что сервер ProLiant DL585a Gen13 поддерживает графические ускорители Nvidia Rubin с интерфейсом PCIe.

Существующие ускорители Rubin используют форм-фактор SMX и потребляют до 2300 Вт. Установить такую модель в стандартную плату расширения PCIe практически невозможно без существенного уменьшения графического процессора и снижения частот.

Источник изображения: ithome // HPE

Поэтому речь может идти об отдельной версии ускорителя, в частности из семейства RTX Pro. По предварительным данным, она способна получить графический процессор GR202, который также связывают со следующим поколением игровых видеокарт GeForce. Однако NVIDIA пока не раскрыла характеристики Rubin PCIe.

Сервер ProLiant DL585a Gen13 выполнен в корпусе высотой 10U и оснащён двумя процессорами AMD EPYC 9006. Он поддерживает установку до восьми двухслотовых или 16 однослотовых карт расширения, а также располагает 16 отсеками для накопителей EDSFF E3.S. Такая конфигурация рассчитана на размещение мощных вычислительных ускорителей для задач искусственного интеллекта и обработки данных.