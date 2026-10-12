Представлен внешний аккумулятор Jie Dian, который позволяет отслеживать состояние и количество циклов
Устройство ёмкостью 10 000 мА·ч получило два разъёма USB-C
Компания Jie Dian представила в Китае внешний аккумулятор мощностью 55 Вт и ёмкостью 10 000 мА·ч. Стартовая цена составляет 273 юаня или 40 долларов. В стоимость также входит год бесплатного использования сервиса аренды общедоступных портативных зарядных устройств.
Новинка весит 235 г при размерах 52 × 38,5 × 84 мм. Она доступна в четырёх цветах и оснащена складной петлёй, позволяющей закрепить аккумулятор на рюкзаке или сумке. Для зарядки предусмотрены встроенный выдвижной кабель USB-C длиной 70 см и отдельный порт USB-C. Оба поддерживают мощность до 55 Вт, а также протоколы UFCS, PD, PPS и QC.
Jie Dian добавила систему мониторинга состояния аккумулятора. При подключении к компьютеру пользователь может проверить количество циклов зарядки, состояние батареи, напряжение отдельных элементов и записи об ошибках. Это позволяет отслеживать износ аккумулятора и выявлять возможные неисправности.