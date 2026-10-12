До 40 000 часов записи, 1 ТБ в корпусе массой 3 г, который выступает из разъёма на 10 мм. Представлена крошечная флешка SanDisk ⁠ 1

SanDisk представила серию флеш-накопителей Sentinel CZ53C, разработанных для автомобильных видеорегистраторов и систем наблюдения за машиной на парковке.

Максимальная версия объёмом 1 ТБ рассчитана на 40 000 часов непрерывной циклической записи. Модель на 128 ГБ оценили в 500 юаней, а стоимость остальных вариантов составляет 800 юаней за 256 ГБ, 1400 юаней за 512 ГБ и 2600 юаней за 1 ТБ.

Источник изображения: ithome // SanDisk

Размеры устройства составляют всего 18,5 × 13,6 × 16 мм, масса — около 3 г. При подключении к USB-C накопитель выступает из разъёма примерно на 10 мм, что особенно удобно в ограниченном пространстве автомобильного салона. Используется интерфейс USB 3.2 Gen 1 с пропускной способностью до 5 Гбит/с, а заявленная скорость последовательного чтения достигает 400 МБ/с.

Флешка рассчитана на работу при температуре от 0 до +60 °C, а хранить её можно при температуре от −10 до +70 °C. Гарантия зависит от объёма: два года для моделей на 128 и 256 ГБ, три года для версии на 512 ГБ и пять лет для накопителя на 1 ТБ.