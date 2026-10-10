OpenAI, Anthropic и AMD вложат более $1 млрд в научную программу Трампа

Частные корпорации компенсируют сокращение федеральных бюджетов на исследования, вкладывая ресурсы в миссию Genesis и создание национальной вычислительной сети

OpenAI, Anthropic и AMD суммарно вкладывают более $1 миллиарда в программу администрации президента Дональда Трампа под названием «Миссия Genesis». Это даёт Белому дому серьёзное частное финансирование для научного рывка в области искусственного интеллекта. Ожидается, что вместе с корпоративными обязательствами власти объявят о выделении ещё $100 миллионов из федерального бюджета.

Ставка на бизнес делается сознательно: Вашингтон добивается, чтобы владельцы чипов, облачных систем и дата-центров взяли на себя основную тяжесть расходов по мере урезания государственных исследовательских бюджетов. Ключевым элементом плана становится развёртывание региональной вычислительной сети, которая свяжет более 14 учреждений в 10 юго-восточных штатах, а также отдельная инвестиция в $1 миллиард в Джорджии. Такая архитектура превращает политическую риторику в конкретную инфраструктуру: современные ИИ-исследования невозможны без прямого доступа к процессорам, электричеству и мощностям центров обработки данных.

OpenAI, Anthropic и AMD вложат более $1 млрд в научную программу Трампа
Источник изображения: сгенерировано Muse

Инструментом доступа к этим ресурсам выступит платформа National Compute. Она предоставляет исследователям гранты в $100 миллионов в форме вычислительных кредитов и объединяет мощности из нескольких источников — от лабораторных кластеров до облачных провайдеров, использующих ускорители Nvidia, AMD и тензорные процессоры Google. Исследователи смогут приобретать ровно столько мощностей, сколько требуется для задачи, резервировать крупные объёмы под сложные проекты или подключать собственную инфраструктуру и платить только за фактическое использование. Задача National Compute — к 2030 году агрегировать 2 гигаватта вычислительных мощностей, 750 мегаватт из которых уже зарезервированы.

Параллельно National Compute запускает продукт Grid Defense для этапа, предшествующего внедрению продвинутых ИИ-систем в госструктурах. В его основе — ИИ-агент Marshall, встроенный в вычислительную сеть. Каждое ведомство получит собственный конфиденциальный набор критериев оценки, что не позволит разработчикам моделей заранее натренировать алгоритм под правильные ответы. Marshall будет проводить тестирование и анонимно передавать результаты исследователям, а решение о развёртывании модели останется за ИИ-лабораториями. Доступ к Grid Defense через систему заявок откроется для пользователей с адресами .gov, .mil и .edu, каждый из них дополнительно получит по $100 вычислительных кредитов.

В Белом доме характеризуют программу как «золотой век науки».

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