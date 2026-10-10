В Польше запустили «Перуна» — суборбитальная ракета впервые успешно прошла испытания

Польская компания SpaceForest сообщила об успешном четвертом испытательном запуске суборбитальной ракеты PERUN, предназначенной для доставки научного оборудования на высоту до 150 км. По словам разработчиков, ракета впервые выполнила программу испытаний полностью, продемонстрировав работоспособность ключевых систем. Интересно, что точную высоту полета компания не раскрыла.

Запуск состоялся 27 августа 2026 года на военном полигоне в Устке на побережье Балтийского моря. Официальное заявление SpaceForest опубликовала только 5 октября. Как сообщает SpaceNews, задержка была связана в том числе с согласованием фотографий и видеоматериалов, снятых на территории военного объекта.

Четвертый полет стал важным этапом проекта: три предыдущих запуска завершились досрочно. На этот раз ракета выполнила программу по плану, в том числе успешно отработала система управления вектором тяги, которая позволяет корректировать направление движения и стабилизировать траекторию.

SpaceForest не стала раскрывать точный профиль полета и достигнутую высоту. Поэтому пока нельзя утверждать, что PERUN достигла высоты 150 км — это лишь заявленный предел ракеты.

PERUN представляет собой суборбитальную ракету длиной 11,5 м с гибридным двигателем SF-1000 собственной разработки SpaceForest. В качестве твердого горючего используется модифицированный парафин, окислитель подается отдельно. Такая схема позволяет управлять процессом горения.

Ракета рассчитана на доставку полезной нагрузки массой до 50 кг на высоту до 150 км. Суборбитальные полеты такого типа позволяют проводить научные эксперименты в условиях кратковременной микрогравитации и испытывать оборудование перед более сложными космическими миссиями. PERUN не предназначена для вывода спутников на устойчивую околоземную орбиту.

Глава SpaceForest Роберт Магера назвал четвертый полет переходом к новому этапу проекта: от проверки отдельных технических решений компания намерена перейти к развитию полноценной ракетной системы.

Следующим шагом должны стать международные испытательные запуски. Изначально SpaceForest рассчитывала провести их в 2026 году: один — с площадки Atlantic Spaceport Consortium на Азорских островах в Португалии, другой — с плавучей платформы EuroSpaceport в Северном море. Эти миссии должны проверить возможность эксплуатации ракеты за пределами Польши и с морских стартовых комплексов.

Однако подготовка международной инфраструктуры потребовала больше времени, поэтому теперь компания рассчитывает провести один из запусков в начале 2027 года. Если площадки в Португалии и Дании не будут готовы, испытания могут вновь пройти на полигоне в Устке.

Параллельно SpaceForest выступает за создание в Польше постоянной инфраструктуры для суборбитальных запусков. Одним из возможных мест компания считает полигон в Устке: он располагает контролируемым воздушным пространством, имеет выход к морской зоне и уже используется для ракетных испытаний.